На ремонт брянского театра юного зрителя выделили 120 миллионов рублей
В брянском театре юного зрителя запланировали масштабный ремонт. В рамках федеральной программы "Культура" учреждение получило 120 миллионов рублей.
К сожалению, к работам приступят приступят не раньше, чем через два года, сообщает телеканал"Брянская губерния". Сейчас специалисты обследуют здание и готовят необходимые документы. Основные работы пройдут с тыльной стороны театра. Здесь возведут помещения для декораций, обновят стены. Помимо этого, в театре появится буфет.
Напомним, в этом году по федеральному проекту «Культура малой Родины» брянский ТЮЗ получил 14,5 миллиона рублей, которые пошли на постановку спектаклей и покупку звукового и светового оборудования.
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