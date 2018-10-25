На ремонт брянского театра юного зрителя выделили 120 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-25T08:49:36+03:00

Но работы здесь начнутся не раньше, чем через два года

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В брянском театре юного зрителя запланировали масштабный ремонт. В рамках федеральной программы "Культура" учреждение получило 120 миллионов рублей.

К сожалению, к работам приступят приступят не раньше, чем через два года, сообщает телеканал"Брянская губерния". Сейчас специалисты обследуют здание и готовят необходимые документы. Основные работы пройдут с тыльной стороны театра. Здесь возведут помещения для декораций, обновят стены. Помимо этого, в театре появится буфет.

Напомним, в этом году по федеральному проекту «Культура малой Родины» брянский ТЮЗ получил 14,5 миллиона рублей, которые пошли на постановку спектаклей и покупку звукового и светового оборудования.

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