В Брянске за невывоз мусора все управляющие компании разорвали контракты с ООО "Сервис Плюс"
В Брянске две последние управляющие компании ООО «Домоуправление №12» и ООО «Жилкомсервис Брянск» расторгают контракты с ООО «Сервис Плюс» за невывоз мусора. Сделают это коммунальщики до 1 ноября.С этого момента вывозить мусор с контейнерных площадок начнет «Дорожное управление» Брянска.
- В последнее время на обслуживании фирмы остались 13 площадок, - поясняют ситуацию в пресс-службе Брянской городской администрации. - Проводя постоянные обследования, специалисты Советской районной администрации каждый раз составляли протоколы. Всего их набралось 91.
В судах проходят слушания по искам компании. Если ее признают виновной, руководство должно будет выплатить штраф - 2,7 миллиона рублей.
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