В Брянске за невывоз мусора все управляющие компании разорвали контракты с ООО "Сервис Плюс"

24 Окт. 18:22 2018-10-24T18:27:10+03:00

Предприятие могут оштрафовать почти на три миллиона рублей

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В Брянске две последние управляющие компании ООО «Домоуправление №12» и ООО «Жилкомсервис Брянск» расторгают контракты с ООО «Сервис Плюс» за невывоз мусора. Сделают это коммунальщики до 1 ноября.С этого момента вывозить мусор с контейнерных площадок начнет «Дорожное управление» Брянска.

- В последнее время на обслуживании фирмы остались 13 площадок, - поясняют ситуацию в пресс-службе Брянской городской администрации. - Проводя постоянные обследования, специалисты Советской районной администрации каждый раз составляли протоколы. Всего их набралось 91.

В судах проходят слушания по искам компании. Если ее признают виновной, руководство должно будет выплатить штраф - 2,7 миллиона рублей.

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