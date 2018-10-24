Следователи заинтересовались историей гибели брянского школьника после отдыха в Турции

24 Окт. 17:57 2018-10-24T18:03:26+03:00

После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следователи проведут проверку по факту гибели брянского школьника в одной из столичных клиник.

Напомним, об трагедии девятиклассника из Жуковки стало известно из социальных сетей. Как рассказывают одноклассники погибшего мальчика, он вместе с семьей отдыхал в Турции, на пляже потерял сознание и в состоянии комы был доставлен в местную больницу. Медики диагностировали у подростка отек мозга и легкого. После транспортировки в Россию девятиклассник скончался в одной из столичных клиник.

- По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки, - говорят в пресс-службе ведомства. - После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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