В Брянске 26 и 27 октября пройдут сплошные проверки водителей

24 Окт. 17:41 2018-10-24T17:41:56+03:00

Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В двух районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей. 26 октября автоинспекторы будут дежурить с 7.30 до 8.00 на улице Никитина, 27 октября - на улице Калинина с 5.30 до 6.00. На Фокинке полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей, в Советском районе - нет ли на дороге пьяных.

В Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».