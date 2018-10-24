2018-10-24T17:41:56+03:00
Общество

В Брянске 26 и 27 октября пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские будут ловить нарушителей правил перевозки детей
Мария Дедкова
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Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В двух районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей. 26 октября автоинспекторы будут дежурить с 7.30 до 8.00 на улице Никитина, 27 октября - на улице Калинина с 5.30 до 6.00. На Фокинке полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей, в Советском районе - нет ли на дороге пьяных.

В Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

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