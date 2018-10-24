Утром в среду в Брянске сбили двух пешеходов

24 Окт. 17:17 2018-10-24T17:20:09+03:00

Автомобилистов во время дождя просят быть осмотрительнее

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Утром в среду, 24 октября, в Брянске сбили сразу двух пешеходов. Первое ДТП произошло около половины седьмого утра на улице Почтовой. Под колеса "Тойота-Камри" угодила 26-летняя женщина, переходившая дорогу по "зебре". Медики диагностировали у пострадавшей перелом берцовой кости. Девушку госпитализировали.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Вторая автоавария произошла через 20 минут на улице Нахимова. Как рассказывают в городской Госавтоинспекции, водитель за рулем "Тойоты-Королла" сбил 44-летнюю женщину, которая тоже шла по "зебре". Пострадавшую госпитализировали с переломом руки.

Брянским автомобилистам напомнили, что в дождливую погоду стоит быть осмотрительнее на дорогах.

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