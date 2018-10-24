2018-10-24T16:49:03+03:00
Происшествия

Банда брянских наркоторговцев получила 30 лет колонии на троих

Сообщников также судили за отмывание денег
Марина АНТОНОВА
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Злоумышленников поймали год назад.Злоумышленников поймали год назад.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Банда брянских наркоторговцев получила больше 30 лет колонии строгого режима на троих. Троих преступников, которые торговали «солями» и «спайсами» задержали в октябре прошлого года в Брянске.

Двоих жителей Трубчевского района поймали после того, как они получили оптовую партию наркотиков и собирались ее спрятать для курьера. 29-летний и 37-летний мужчина стали сотрудничать со следствием. В их квартире нашли 110 грамм расфасованных наркотиков. Они рассказали правоохранителям, что за четыре месяца получили 300 тысяч рублей через платежные системы. Деньги они обналичили с помощью банковских карт.

Сначала они работали распространителями разовых доз. А в августе 2017-го они стали торговать оптовыми партиями. В их подчинении был курьер, с которым они никогда не встречались. Полицейские выяснили, что им была 52-летняя жительница Брянска, которую уже судили за продажу наркотиков.

Мужчины получили по 10 лет 10 месяцев и 11 месяцев колонии, а женщину приговорили к 10,5 годам тюрьмы.

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