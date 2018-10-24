16-летнему брянскому школьнику грозит до семи лет колонии за то, что ограбил соседку

24 Окт. 16:34 2018-10-24T16:38:10+03:00

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16-летнему школьнику из Трубчевского района грозит до семи лет колонии за то, что ограбил соседку. В полицию обратилась 66-летняя потерпевшая. Жительница села Семячки проснулась около двух часов ночи от того, что услышала звук разбитого стекла. Она вышла из спальни и в зале столкнулась с юным соседом. Молодой человек потребовал отдать ему пенсию, которую соседка получила накануне. Женщина отказала.

Тогда парень толкнул ее. Пенсионерка упала на пол. В это время злоумышленник вытащил из кармана халата 14 тысяч рублей.

- Уже судимого несовершеннолетнего подозреваемого задержали уже через час после обращения, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – При себе у него оказалась лишь часть украденной суммы. На допросе он отказался сказать, куда потратил деньги.

Молодого человека арестовали. Уголовное дело передали в трубчевский отдел Следственного комитета.

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