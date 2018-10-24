Под Брянском пройдут соревнования по туризму "Вольный ветер"
11 ноября под Брянском пройдут соревнования по туризму "Вольный ветер". Организаторы открыли регистрацию участников. Они состоятся в районе Большого Полпина и будут длиться почти весь день. Участники будут состязаться на следующих этапах:
- Ттристское и спортивное ориентирование;
- поисковые работы;
- оказание первой доврачебной помощи пострадавшему;
- изготовление носилок и транспортировка пострадавшего;
- подача сигналов бедствия и группового взаимодействия;
- преодоление различных преград (в том числе водных и рельефа);
- организация бивака, питания в экстремальных полевых условиях.
В команде может быть от двух до четырех человек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».