24 Окт. 16:19 2018-10-24T16:19:48+03:00

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11 ноября под Брянском пройдут соревнования по туризму "Вольный ветер". Организаторы открыли регистрацию участников. Они состоятся в районе Большого Полпина и будут длиться почти весь день. Участники будут состязаться на следующих этапах:

- Ттристское и спортивное ориентирование;

- поисковые работы;

- оказание первой доврачебной помощи пострадавшему;

- изготовление носилок и транспортировка пострадавшего;

- подача сигналов бедствия и группового взаимодействия;

- преодоление различных преград (в том числе водных и рельефа);

- организация бивака, питания в экстремальных полевых условиях.

В команде может быть от двух до четырех человек.

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