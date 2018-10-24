2018-10-24T16:19:48+03:00
Происшествия

В Клинцах арестовали предполагаемого убийцу 15-летней школьницы

Расследование уголовного дела продолжается
Мария Дедкова
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До суда подозреваемый будет находиться под стражей.До суда подозреваемый будет находиться под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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38-летнего жителя Клинцов арестовали по подозрению в убийстве 15-летней девушки. Горожанину предъявили обвинение сразу по двум статьям: "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с тяжкими последствиями".

- По решению суда обвиняемого заключили под стражу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 10 октября в Клинцах местные жители нашли тело 15-летней школьницы. По версии следствия, на девушку напал 38-летний горожанин, отобрал у нее мобильник, а затем ударил несколько раз ножом. Правоохранители нашли у подозреваемого в доме орудие преступления и украденный телефон.

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