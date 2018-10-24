В Брянске на старом аэропорту построят новую дорогу

24 Окт. 15:50 2018-10-24T15:51:24+03:00

В ближайшее время начнется строительство дороги Брянск-I -Брянск-II. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Она пройдет от улицы Крахмалева до Объездной

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В Брянске построят новую дорогу через старый аэропорт. Она пройдет от пересечения улиц Советской и Крахмалева до улицы Объездной. Магистраль станет продолжением улицы Советской. Дорога предусмотрена Генеральным планом города, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Сейчас этот район активно застраивается многоэтажными жилыми домами.

В ближайшее время начнется строительство дороги Брянск-I -Брянск-II, которая продублирует и разгрузит улицу Калинина.

Пока закрытой остается дорога по улице Романа Брянского. Работы сейчас идут со стороны Брянского района.

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