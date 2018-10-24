Повестка заседания Брянского горсовета в октябре

24 Окт. 15:29 2018-10-24T15:29:55+03:00

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23 октября глава города Брянска Александр Хлиманков провел заседание Малого Совета, на котором была сформирована повестка дня и назначена дата проведения очередного заседания Брянского городского Совета.

В следующую среду, 31 октября, городские депутаты рассмотрят более 20 вопросов. На заседании увеличат доходную и расходную части городского бюджета. Запланировано перемещение средств на погашение кредиторской задолженности сложившейся у МУП «Брянское троллейбусное управление города Брянска». Депутаты пригласили на предстоящее заседание начальника управления и начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации для представления отчета о проведенном оздоровлении муниципального транспортного предприятия.

На предстоящем заседании согласуют претендентов для присвоения почетного звания «Заслуженный учитель Брянской области», рассмотрят кандидатуры на руководящие должности.

Депутаты примут решение о заключении соглашения о сотрудничестве между Калужской городской Думой и Брянским городским Советом. Будут внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Они касаются территории парка имени Алексея Толстого, поэтому на заседание приглашен директор городского паркового объединения.

Малый Совет озвучил ряд вопросов к внесенным на рассмотрение требованиям к содержанию фасадов зданий. Исправленный вариант документа должен быть представлен к предстоящей сессии горсовета.

Планируется передача в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений, будет рассмотрен ряд других вопросов.

Очередное заседание Брянского горсовета состоится 31 октября в 10.00 в конференц-зале Брянской городской администрации (2 этаж, кабинет №7).

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