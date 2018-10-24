Для 720 брянских пенсионеров и инвалидов собрали больше 32 тонн овощей

24 Окт. 14:30 2018-10-24T14:31:14+03:00

Для брянских пенсионеров собрали овощи на зиму. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Для 720 одиноких брянских пенсионеров и инвалидов собрали больше 32 тонн овощей. Провизию заготавливали в рамках благотворительной акции «Наполни социальный погребок».

- К участию в акции пригласили больше ста брянских фермеров, сельскохозяйственных ведомств и учреждений, - рассказывают в областном правительстве. - Социальные работники, а также откликнувшиеся неравнодушные жители области собрали овощи для 626 одиноких пенсионеров и инвалидов и 47 семейных пар. Общее количество собранных овощей - 32,6 тонн.

Самыми активными участниками акции стали жители Брянска, Сельцо и Дятьковского района. Овощи распределили среди нуждающихся жителей Рогнединского, Стародубского, Брасовского, Жирятинского, Жуковского, Дятьковского и Мглинского районов, а также Брянска и Сельцо.

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