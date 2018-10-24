2018-10-24T14:07:25+03:00
Общество

В Брянске под колеса легковушек угодили два пешехода

Горожанки переходили дорогу по "зебре"
Елена РАКОВА
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В Госавтоинспекции напоминают: осенью и пешеходам, и водителям стоит быть особенно аккуратными.В Госавтоинспекции напоминают: осенью и пешеходам, и водителям стоит быть особенно аккуратными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу две жительницы Брянска угодили под колеса автомобилей утром в среду, 24 октября.

Первое ДТП произошло в 6.35 в районе дома 108 на улице Почтовой.

- Водитель автомобиля "Тойота Камри" ехал в сторону улицы Чайковского и сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывают в городской Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги и госпитализировали.

Через несколько минут произошла еще одна похожая автоавария. В 6.55 в районе дома №112 на улице Нахимова Водитель "Тойота Королла" сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". У горожанки диагностировали перелом плеча и тоже госпитализировали.

В Госавтоинспекции напоминают: осенью и пешеходам, и водителям стоит быть особенно аккуратными. Поскольку из-за короткого светового дня и дождей видимость на дороге заметно снижается. Пешеходам стоит обзавестись фликерами на одежде, а автомобилистам - соблюдать дистанцию и двигаться со включенными фарами.

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