В Брянске под колеса легковушек угодили два пешехода

24 Окт. 14:06 2018-10-24T14:07:25+03:00

В Госавтоинспекции напоминают: осенью и пешеходам, и водителям стоит быть особенно аккуратными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Сразу две жительницы Брянска угодили под колеса автомобилей утром в среду, 24 октября.

Первое ДТП произошло в 6.35 в районе дома 108 на улице Почтовой.

- Водитель автомобиля "Тойота Камри" ехал в сторону улицы Чайковского и сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывают в городской Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги и госпитализировали.

Через несколько минут произошла еще одна похожая автоавария. В 6.55 в районе дома №112 на улице Нахимова Водитель "Тойота Королла" сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". У горожанки диагностировали перелом плеча и тоже госпитализировали.

В Госавтоинспекции напоминают: осенью и пешеходам, и водителям стоит быть особенно аккуратными. Поскольку из-за короткого светового дня и дождей видимость на дороге заметно снижается. Пешеходам стоит обзавестись фликерами на одежде, а автомобилистам - соблюдать дистанцию и двигаться со включенными фарами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».