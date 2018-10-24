Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко направила приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума

24 Окт. 13:37 2018-10-24T13:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

«VII Славянский международный экономический форум, стал признанной авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития российской и мировой экономики.

В этом году форум посвящен теме «Экономика в цифровой экосистеме». Интеграция цифровых платформ и подключение к ним славянских стран напрямую зависят от уровня развития национальной цифровой экономики. Сегодня формирование отечественной цифровой экономики является стратегической задачей государства, её создание позволит существенно ускорить темпы экономического роста, повысить конкурентоспособность страны, благосостояние граждан и национальный суверенитет. Качественная организация хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, требует привлечения высокопрофессиональных специалистов в области цифровых технологий и решения вопросов подготовки квалифицированных инженерных кадров, кроме того, необходима серьезная трансформация законодательной базы для нового этапа развития экономики страны» - подчеркивается в приветствии.

Наряду с беспрецедентными возможностями цифровизация несет в себе и некоторые риски, связанные с кардинальной перестройкой отраслевой системы, изменениями структуры рынка труда».

В. Матвиенко уверена, что на форуме открыто, будут обсуждаться все проблемы, с которыми может столкнуться экономика в процессе трансформации, а мероприятия, проводимые в рамках форума, дадут мощный импульс для формирования эффективной экосистемы цифровой экономики.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.