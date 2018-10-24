В Брянске ищут семью для 7-летнего Ильи и 13-летней Виктории

24 Окт. 13:35 2018-10-24T13:38:52+03:00

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В Брянске ищут семью для брата и сестры - семилетнего Ильи и тринадцатилетней Виктория. Как говорят в городской администрации, одинокую мать детей, которая не занималась их воспитанием, лишили родительских прав.

- Илья и Виктория долго находятся в одном из реабилитационных учреждений города, - поясняют в мэрии. - При этом Илья учится в первом классе, Виктория - в восьмом. Илья рассудительный, во взаимоотношениях с хорошо знакомыми людьми открыт, общителен. У Виктории уравновешенный характер, рациональный взгляд на жизнь, в общении девочка проявляет гибкость. Детям нужны любящие и заботливые родители.

По вопросам принятия Ильи и Виктории на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, улица Челюскинцев, 4, кабинет 18 (здание Фокинской районной администрации), телефон 8 (4832) 63-98-65.

Виктории и Илье нужны любящие и заботливые родители.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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