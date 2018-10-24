Брянец украл деньги, воспользовавшись забывчивостью бывшего владельца сим-карты

24 Окт. 13:11 2018-10-24T13:11:01+03:00

Полицейские предъявили молодому человеку обвинение в краже с банковского счета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Горожанин перевел деньги со счета с помощью "Мобильного банка"

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Предприимчивый брянец украл деньги со счета, воспользовавшись забывчивостью бывшего владельца сим-карты. У 23-летней жительницы Бежицкого района с банковского счета пропали деньги. Девушка обнаружила это, когда получила выписку операций. Оказалось, что неизвестный перевел ее деньги на другой счет.

- Как оказалось к преступлению причастен 25-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - На телефон с недавно приобретенной сим-картой молодой человек периодически получал сообщения об операциях по банковскому счету. Он понял, что предыдущий владелец телефонного номера не отключил услугу «Мобильный банк». Воспользовавшись ситуацией, он похитил с чужого счета 5,8 тысячи рублей.

Полицейские предъявили молодому человеку обвинение в краже с банковского счета. За это мужчине грозит до шести лет колонии. Кстати, похищенные деньги уже вернули владелице.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой аферистов

(собеты брянских полицейских)

- внимательно относитесь к тем сервисам, которые «привязываются» к телефонному номеру.

- особое внимание уделите приложениям, с помощью которых можно проводить финансовые операции.

- в случае отказа от использования номера перерегистрируйте подключенные сервисы на новый мобильный номер.

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