Брянец украл деньги, воспользовавшись забывчивостью бывшего владельца сим-карты
Предприимчивый брянец украл деньги со счета, воспользовавшись забывчивостью бывшего владельца сим-карты. У 23-летней жительницы Бежицкого района с банковского счета пропали деньги. Девушка обнаружила это, когда получила выписку операций. Оказалось, что неизвестный перевел ее деньги на другой счет.
- Как оказалось к преступлению причастен 25-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - На телефон с недавно приобретенной сим-картой молодой человек периодически получал сообщения об операциях по банковскому счету. Он понял, что предыдущий владелец телефонного номера не отключил услугу «Мобильный банк». Воспользовавшись ситуацией, он похитил с чужого счета 5,8 тысячи рублей.
Полицейские предъявили молодому человеку обвинение в краже с банковского счета. За это мужчине грозит до шести лет колонии. Кстати, похищенные деньги уже вернули владелице.
ВАЖНО!
Как не стать жертвой аферистов
(собеты брянских полицейских)
- внимательно относитесь к тем сервисам, которые «привязываются» к телефонному номеру.
- особое внимание уделите приложениям, с помощью которых можно проводить финансовые операции.
- в случае отказа от использования номера перерегистрируйте подключенные сервисы на новый мобильный номер.
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