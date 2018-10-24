Пять брянских котельных могут остаться без газа из-за долгов

24 Окт. 12:39 2018-10-24T13:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять брянских котельных в самом начале отопительного сезона могут остаться без газа из-за долгов. Одна из них расположена на улице Дуки, 71. У предприятия долг 8,9 миллиона рублей за газ, который получили с марта прошлого года. 2,4 миллиона рублей должны три котельные, расположенные на улице Горняков 3 и 5, а также на улице Бежицкой, 70. И 1,4 миллиона рублей не заплатила котельная на улице Крахмалева, 37.

Не платят также за газ котельная на улице Уральской, 107. Долг составил 14,5 миллиона рублей. В Путевке котельная на улице Луговой задолжала 5,2 миллиона рублей. И полмиллиона рублей – просроченная дебиторская заложенность у котельной на улице Дуки, 25/27. Но этим поставщикам тепла газ отключать пока не собираются.

- Мы неоднократно обращались к руководителям города и области, силовых и надзорных ведомств с просьбой оказать воздействие на должников, но эти меры не помогли, - говорят в пресс-службе компании-поставщика газа. – По закону у котельных должно быть резервное топливо на случай, если возникнут проблемы с поставками газа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».