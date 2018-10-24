Жительницу Унечи подозревают в убийстве своего 37-летнего сына

24 Окт. 12:27 2018-10-24T12:27:36+03:00

Следователи подали ходатайство в суд об аресте обвиняемой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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54-летнюю жительницу Унечи обвиняют в убийстве своего 37-летнего сына. По версии следствия, 22 октября нетрезвая горожанка у себя дома поругалась с сыном.

- В пылу ссоры женщина схватила нож и не меньше двух раз ударила сына в грудь, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - От полученных ранений мужчина умер.

Следователи подали ходатайство в суд об аресте обвиняемой. Как уточняют правоохранители, совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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