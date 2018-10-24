2018-10-24T12:27:36+03:00
Происшествия

Жительницу Унечи подозревают в убийстве своего 37-летнего сына

Горожанку хотят арестовать
Елена РАКОВА
Поделиться:
Следователи подали ходатайство в суд об аресте обвиняемой.Следователи подали ходатайство в суд об аресте обвиняемой.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

54-летнюю жительницу Унечи обвиняют в убийстве своего 37-летнего сына. По версии следствия, 22 октября нетрезвая горожанка у себя дома поругалась с сыном.

- В пылу ссоры женщина схватила нож и не меньше двух раз ударила сына в грудь, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - От полученных ранений мужчина умер.

Следователи подали ходатайство в суд об аресте обвиняемой. Как уточняют правоохранители, совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гордеевском районе во время пожара погиб 45-летний мужчина
На БМЗ за «Неделю без турникетов» побывали больше четырехсот школьников
На трассах при выезде из Брянска установили новые светофоры и электронные табло
В брасовскую колонию пытались перебросить шесть телефонов
В Брянске на улице Почтовой под колеса ВАЗа попала 16-летняя девушка
В Навле сгорела машина
Брянец получил два года колонии за то, что чуть не убил жену
Сироте из Сельцо с ребенком пришлось добиваться квартиры через суд
В Бежице нашли артиллерийский снаряд времен войны
На ремонт брянского театра юного зрителя выделили 120 миллионов рублей
В Брянске за невывоз мусора все управляющие компании разорвали контракты с ООО "Сервис Плюс"
Следователи заинтересовались историей гибели брянского школьника после отдыха в Турции
В Брянске 26 и 27 октября пройдут сплошные проверки водителей
Утром в среду в Брянске сбили двух пешеходов
Банда брянских наркоторговцев получила 30 лет колонии на троих
16-летнему брянскому школьнику грозит до семи лет колонии за то, что ограбил соседку
Под Брянском пройдут соревнования по туризму "Вольный ветер"
В Клинцах арестовали предполагаемого убийцу 15-летней школьницы
Борис Пайкин обратил внимание на безопасность интернет-пространства
В Брянске на старом аэропорту построят новую дорогу
Повестка заседания Брянского горсовета в октябре
Для 720 брянских пенсионеров и инвалидов собрали больше 32 тонн овощей
В Брянске под колеса легковушек угодили два пешехода
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко направила приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума
В Брянске ищут семью для 7-летнего Ильи и 13-летней Виктории
Брянец украл деньги, воспользовавшись забывчивостью бывшего владельца сим-карты
Пять брянских котельных могут остаться без газа из-за долгов