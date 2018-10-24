Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
Гражданин Белоруссии хотел продать груз в России
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Через Брянскую область пытались провезти три тонны лома цветных металлов из Белоруссии. Грузовик остановили в пограничной зоне в Злынковском районе 22 октября. За рулем был гражданин соседнего государства.
В машине нашли лом цветных металлов. Документы на груз были недействительными, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Предприимчивый водитель рассказал, что собирался продать металл в одном из приемных пунктов в России. Нарушителя и автомобиль с грузом передали правоохранителям.
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