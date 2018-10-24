24 Окт. 10:24 2018-10-24T10:24:37+03:00

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С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписали в региональном управлении лесами 22 октября. Это связано с тем, что на Брянщине установилась дождливая погода, и вероятность пожаров в лесах снизилась.

В брянских лесах уберут стенды, на которых рассказывают, как уберечь лес от огня. Лесопожарную технику и инвентарь отремонтируют и спрячут на хранение на зиму.

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