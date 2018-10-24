2018-10-24T09:28:41+03:00
Происшествия

В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет

Травмы получили три человека
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Жуковском районе столкнулись две иномарки: «Шкода Октавиа» и «Шевроле Ланос». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня во вторник, 23 октября, на 6-м километре автодороги Жуковка-Ржаница, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

59-летний водитель «Шкоды», ехавший со стороны поселка Тросна, не пропустил «Шевроле», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. А потом съехали в кювет.

Травмы в ДТП получили три человека. Водителя «Шкоды» с ушибом головы и грудной клетки госпитализировали. 64-летний автомобилист за рулем второй иномарки ушиб грудь и голень. 52-летний пассажир «Шевроле» также получил ушиб грудной клетки. Их отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума