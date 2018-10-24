В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-24T09:28:41+03:00

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В Жуковском районе столкнулись две иномарки: «Шкода Октавиа» и «Шевроле Ланос». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня во вторник, 23 октября, на 6-м километре автодороги Жуковка-Ржаница, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

59-летний водитель «Шкоды», ехавший со стороны поселка Тросна, не пропустил «Шевроле», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. А потом съехали в кювет.

Травмы в ДТП получили три человека. Водителя «Шкоды» с ушибом головы и грудной клетки госпитализировали. 64-летний автомобилист за рулем второй иномарки ушиб грудь и голень. 52-летний пассажир «Шевроле» также получил ушиб грудной клетки. Их отпустили домой, назначив лечение.

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