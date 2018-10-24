2018-10-24T09:20:55+03:00
Общество

Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней

В итоге женщина оформила аренду на 49 лет
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В администрации предложили заплатить 212 тысяч рублей.В администрации предложили заплатить 212 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Красногорские чиновники незаконно попытались продать муниципальную землю владелице двух нежилых зданий, которые стоят на участке. Женщина обратилась в местную администрацию с просьбой предоставить ей земельный участок площадью 14 соток в аренду. Но в администрации ей предложили заплатить 212 тысяч рублей и оформить его в собственность. Женщина пожаловалась в прокуратуру.

- Продать, сдать в аренду или предоставить в безвозмездное пользование землю можно только с проведением торгов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому прокурор внес представление главе администрации Красногорского района.

В итоге нарушения устранили, и собственница зданий заключила договор аренды на землю на 49 лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума