Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-24T09:20:55+03:00

В итоге женщина оформила аренду на 49 лет

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Красногорские чиновники незаконно попытались продать муниципальную землю владелице двух нежилых зданий, которые стоят на участке. Женщина обратилась в местную администрацию с просьбой предоставить ей земельный участок площадью 14 соток в аренду. Но в администрации ей предложили заплатить 212 тысяч рублей и оформить его в собственность. Женщина пожаловалась в прокуратуру.

- Продать, сдать в аренду или предоставить в безвозмездное пользование землю можно только с проведением торгов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому прокурор внес представление главе администрации Красногорского района.

В итоге нарушения устранили, и собственница зданий заключила договор аренды на землю на 49 лет.

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