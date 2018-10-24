2018-10-24T09:12:53+03:00
Общество

Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки

В заголовке журналисты назвали Леонида Щепеля "добрым самаритянином"
Марина АНТОНОВА
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Леонид навещал пострадавшую бабушку в больнице. Фото: "Комсомольская правда. Иркутск".Леонид навещал пострадавшую бабушку в больнице. Фото: "Комсомольская правда. Иркутск".
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Британская газета "Daily Mail" в своей электронной версии опубликовала статью о спасителе брянской 88-летней пенсионерки, которую избил сосед в Клинцах. Материал вышел 23 октября. В заголовке они назвали Леонида Щепеля "добрым самаритянином". Мужчина помог пострадавшей старушке, но ему грозил штраф пять тысяч рублей или 58 фунтов стерлингов. Заявление на него написал напавший на старушку 32-летний брянец.

Журналисты опубликовали видео, которое снял Леонид Щепель. На нем видно, что он несколько раз бьет ногой по лицу нападавшего.

Общественность поступок Леонида поддержала. За него вступилась российская телеведущая Ольга Бузова. И административное дело в отношении него прекратили.

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