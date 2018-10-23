23 Окт. 18:36 2018-10-23T18:36:29+03:00

С начала года в Брянске случилось 88 автоаварий с участием пассажирского транспорта. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта. Такое поручение дало руководство Госавтоинспекции МВД России после страшных автоаварий в Тверской области и Чувашии, в которых погибли больше 20 человек.

В Брянске за девять месяцев увеличилось число ДТП с пассажирским транспортом на 47%. Всего случилось 88 автоаварий, в которых один человек погиб и 113 получили травмы. Большинство аварий связано с падением пассажиров, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автоинспекторы будут проверять законность перевозок, согласование маршрутов с органами власти, проходят ли машины техосмотр перед рейсом, а водители – медицинский осмотр, соблюдают ли автомобилисты режим труда и отдыха. Сплошные проверки междугородних автобусов пройдут по вечерам и ночам. Во время них медики будут смотреть, не пьяны ли водители, не принимали ли они лекарства, которые влияют на реакцию и внимание.

Если вы заметили какие-то нарушения у перевозчика: отсутствие ремней безопасности, подозрительное поведение водителя и другие, - можно позвонить по телефонам автотранспортного предприятия, которые указаны в автобусе. Если на обращение не среагировали, нужно жаловаться в Ространснадзор.

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