2018-10-23T18:32:18+03:00
Общество

В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов

Один автомобилист проехал на красный, другой - нарушил требование дорожного знака
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске еще двух автомобилистов привлекли к административной ответственности по записям с видеорегистраторов, которые появились в интернете. Водителя "Рено-Сандеро" оштрафовали на тысячу рублей за то, что он 20 августа на улице Дуки проехал на красный сигнал светофора.

Водителя иномарки "Киа-Рио" привлекли к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака "Направление движения по полосам" на улице Литейной. Автомобилист заплатит 500 рублей штрафа, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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