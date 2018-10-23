В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Брянске еще двух автомобилистов привлекли к административной ответственности по записям с видеорегистраторов, которые появились в интернете. Водителя "Рено-Сандеро" оштрафовали на тысячу рублей за то, что он 20 августа на улице Дуки проехал на красный сигнал светофора.
Водителя иномарки "Киа-Рио" привлекли к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака "Направление движения по полосам" на улице Литейной. Автомобилист заплатит 500 рублей штрафа, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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