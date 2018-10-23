В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками

23 Окт. 18:14 2018-10-23T18:14:37+03:00

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В Навлинском районе во время выездной проверки специалисты Россельхознадзора нашли больше 44 гектаров зарастающих сельхозземель.

- Участки не используются по назначению, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - На них растут сорняки, кустарники и деревья.За невыполнение обязательных мер по защите земель и охране почв от негативного воздействия собственника привлекли к административной ответственности.

Нарушения велели устранить.

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