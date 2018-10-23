2018-10-23T18:12:36+03:00
Общество

В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу

В конце сентября заключили контракт на разработку проектно-сметной документации
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На улице Романа Брянского в четвертом микрорайоне планируют построить школу на 1225 мест. Она предусмотрена Генеральным планом города. В конце сентября заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для новой школы.

Еще четыре социальных объекта готовы к торгам, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это два детских сада в Советском и Фокинском районах, новый корпус детсада «Светлячок» в Бежице и школа на старом аэропорту.

Всего на развитие социальной инфраструктуры в Брянске в этом году выделили 511 миллионов рублей. Строители сдали только один объект: пристройку к школе №59.

В ближайшее время в Брянске собираются построить дорогу Брянск-I - Брянск-II. И продолжить улицу Советскую от пересечения с улицей Крахмалева до Объездной.

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