Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО

23 Окт. 17:37 2018-10-23T17:37:46+03:00

Соревнования завершились на днях в Курске

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Семь брянских спортсменов стали призерами на первенстве ЦФО по дзюдо. Соревнования, на которых отличились наши земляки, завершились на днях в Курске.

Сборная Брянской области завоевала на турнире семь наград, сообщает региональное управление физкультуры и спорта. «Серебро» - у Ильи Сизых и Елизаветы Богдановой. «Бронзу» завоевали Артем Костин, Мурад Гайдарбеков, Алена Куркина, Вероника Михалина и Анастасия Ильюшкина.

Все призеры получили право представлять центральный округ на Первенстве России, которое пройдет в конце ноября в Назрани.

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