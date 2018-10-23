Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы

23 Окт. 17:05 2018-10-23T17:19:45+03:00

Скриншот с видео пресс-службы УМВД России по Брянской области

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Полицейские поблагодарили жителей Клинцов за помощь в поимке предполагаемого убийцы 15-летней школьницы. Стражи порядка отметили, что горожане приняли активное участие в расследовании, предоставив нужную информацию и съемки с видеорегистраторов.

Напомним, в понедельник, 22 октября, подозреваемого в убийстве девушки задержали. Предполагаемым преступником оказался 38-летний местный житель. У него дома полицейские нашли украденный у школьницы мобильник и предполагаемое орудие преступления – нож.

Расследование уголовного дела продолжается.

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