2018-10-23T15:59:58+03:00
Общество

На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей

Рабочие отремонтируют лестницу, которая ведет на смотровую площадку
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Покровской горе в Брянске во время капитального ремонта установят 27 фонарей. Рабочие восстанавливают ступени, которые ведут от памятника Александру Пересвету и сказителю Бояну на смотровую площадку. Впервые за историю существования мемориального комплекса сделают подсветку памятника.

На Покровке убрали старые бордюры, часть плитки, а также лавочки и урны, которые планируют заменить на новые. Стелу отремонтировали наполовину, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы кардинально не изменят облик мемориального комплекса. Проект капитального ремонта Покровской горы разработал Александр Панченко. На работы выделили 15 миллионов рублей из областного бюджета.

Мемориальный комплекс в честь 1000-летия Брянска открыли в 1985 году. Здесь располагался Брянск, начиная с 12-13 века. Городище на Покровской горе не раз обследовали брянские и столичные археологи.

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