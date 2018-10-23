На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей

23 Окт. 15:59 2018-10-23T15:59:58+03:00

Рабочие отремонтируют лестницу, которая ведет на смотровую площадку

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На Покровской горе в Брянске во время капитального ремонта установят 27 фонарей. Рабочие восстанавливают ступени, которые ведут от памятника Александру Пересвету и сказителю Бояну на смотровую площадку. Впервые за историю существования мемориального комплекса сделают подсветку памятника.

На Покровке убрали старые бордюры, часть плитки, а также лавочки и урны, которые планируют заменить на новые. Стелу отремонтировали наполовину, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы кардинально не изменят облик мемориального комплекса. Проект капитального ремонта Покровской горы разработал Александр Панченко. На работы выделили 15 миллионов рублей из областного бюджета.

Мемориальный комплекс в честь 1000-летия Брянска открыли в 1985 году. Здесь располагался Брянск, начиная с 12-13 века. Городище на Покровской горе не раз обследовали брянские и столичные археологи.

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