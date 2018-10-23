20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей

23 Окт. 15:53 2018-10-23T15:58:25+03:00

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На 20-летнего жителя Суземского района завели уголовное дело за поджег 1,5 тысячи стогов сена. Сумма ущерба местному предприятию составила 500 тысяч рублей.

Инцидент с возгоранием стоявшей в поле большой соломенной скирды произошел возле села Страчева Суземского района. 1,5 тысячи тюков сухой травы выгорели за считанные минуты. Свидетели поджога рассказали, что виновником происшествия стал 20-летний местный житель.

- Вместе с двумя приятелями парень отдыхал в поле возле скирды, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он поджег зажигалкой взятый пучок соломы. Импровизированный факел он бросил под ноги, но потушить уже не смог – за считанные секунды разгорелся пожар. Испугавшись, приятели сбежали с места преступления.

На 20-летнего селянина завели уголовное дело по статье«Уничтожение имущества по неосторожности». Молодому человеку грозит до года колонии.

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