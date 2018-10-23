2018-10-23T14:40:03+03:00
Происшествия

На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть

На место выехали сотрудники МЧС
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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На предприятии коммунального хозяйства в брянском поселке Глинищево во вторник, 23 октября, произошло ЧП. В хозяйственном помещении разлилась ртуть.

- Работники сообщили о происшествии около 12.42, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, на предприятии разлилось пол-литра ртути. Специалисты соберут, а затем утилизируют ядовитый металл. Угрозы жизни работникам предприятия нет. В 13.31 розлив ликвидировали.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

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