На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На место выехали сотрудники МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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На предприятии коммунального хозяйства в брянском поселке Глинищево во вторник, 23 октября, произошло ЧП. В хозяйственном помещении разлилась ртуть.
- Работники сообщили о происшествии около 12.42, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, на предприятии разлилось пол-литра ртути. Специалисты соберут, а затем утилизируют ядовитый металл. Угрозы жизни работникам предприятия нет. В 13.31 розлив ликвидировали.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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