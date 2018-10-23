2018-10-23T14:16:49+03:00
Общество

На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение

Изменят маршруты общественного транспорта
Мария Дедкова
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Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и при необходимости использовать пути объезда.Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и при необходимости использовать пути объезда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске на улице Спартаковской с 24 октября по 24 ноября ограничат движение. Автомобилисты не смогут проехать на участке от пересечения улиц Спартаковской и Карачижской до улицы Урицкого. Здесь будут ремонтировать канализацию, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Ограничения коснутся и общественного транспорта. Маршрутка №52 и автобусы №1 и №22 будут ездить через Телецентр и разворачиваться на съезде к улице Чувиной.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и при необходимости использовать пути объезда.

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