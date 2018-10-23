2018-10-23T13:34:52+03:00
Общество

В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой

19 октября водитель иномарки сбил пешехода
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло на улице Почтовой 19 октября.

В районе дома №42 около половины десятого вечера водитель автомобиля «БМВ-Икс Драйв» сбил 58-летнего мужчину, переходившего дорогу. В ДТП, как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-либо об автоаварии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а,каб. 8 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-64, 67-03-61.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума