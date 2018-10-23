В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой

23 Окт. 13:34 2018-10-23T13:34:52+03:00

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло на улице Почтовой 19 октября.

В районе дома №42 около половины десятого вечера водитель автомобиля «БМВ-Икс Драйв» сбил 58-летнего мужчину, переходившего дорогу. В ДТП, как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-либо об автоаварии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а,каб. 8 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-64, 67-03-61.

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