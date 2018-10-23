2018-10-23T13:17:52+03:00
Общество

Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового

63-летний мужчина ударил полицейского в живот и попытался удушить
Мария Дедкова
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Дебошир выплатит в пользу государства 50 тысяч рублей.Дебошир выплатит в пользу государства 50 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За применение насилия у участковому житель Новозыбковского района заплатит штраф. Такое решение принял районный суд.

26 апреля полицейский вместе со стажером приехали по вызову домой к 63-летнему жителю Новозыбковского района.

- Как только полицейские пояснили цель своего визита, пьяный пенсионер дважды толкнул участкового руками в живот, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Затем схватил его за ворот куртки и, прижимая к стене, пытался сдавить шею.

Теперь дебошир выплатит штраф - 50 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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