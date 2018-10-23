В Кузьмино пенсионер упал с телеги и сломал позвоночник

23 Окт. 12:13 2018-10-23T12:13:30+03:00

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В брянском поселке Кузьмино произошло необычное ДТП. Об этом в Госавтоинспекцию рассказали медики и городской больницы №1. К ним за помощью вечером 22 октября обратился 69-летний мужчина с переломом позвоночника и повреждением спинного мозга. Он пояснил, что травмы получил на улице Солнечной, упав с движущейся телеги. Пожилого мужчину госпитализировали. По факту ДТП, как говорят в областной Госавтоинспекции, полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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