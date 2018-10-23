2018-10-23T12:13:30+03:00
Происшествия

В Кузьмино пенсионер упал с телеги и сломал позвоночник

По факту случившегося полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.Фото: Сергей ГАПОН
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В брянском поселке Кузьмино произошло необычное ДТП. Об этом в Госавтоинспекцию рассказали медики и городской больницы №1. К ним за помощью вечером 22 октября обратился 69-летний мужчина с переломом позвоночника и повреждением спинного мозга. Он пояснил, что травмы получил на улице Солнечной, упав с движущейся телеги. Пожилого мужчину госпитализировали. По факту ДТП, как говорят в областной Госавтоинспекции, полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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