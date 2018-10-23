В Мглинском районе по подозрению в убийстве приятеля задержали 44-летнего мужчину
В мглинском селе Курчичи произошло убийство. Вечером в понедельник, 22 октября, в своем доме нашли тело 47-летнего мужчины. По факту случившегося следователи завели уголовное дело. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого - 44-летнего местного жителя.
- По версии следствия, накануне мужчина, будучи пьяным, пришел к потерпевшему домой, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Приятели поссорились, и селянин ударил хозяина дома ножом в шею.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы преступления. То, что подозреваемый во время убийства был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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