2018-10-23T11:57:22+03:00
Происшествия

В Мглинском районе по подозрению в убийстве приятеля задержали 44-летнего мужчину

Трагедия произошла в селе Курчичи в понедельник, 22 октября
Мария Дедкова
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По версии следствия, приятели поссорились.По версии следствия, приятели поссорились.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В мглинском селе Курчичи произошло убийство. Вечером в понедельник, 22 октября, в своем доме нашли тело 47-летнего мужчины. По факту случившегося следователи завели уголовное дело. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого - 44-летнего местного жителя.

- По версии следствия, накануне мужчина, будучи пьяным, пришел к потерпевшему домой, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Приятели поссорились, и селянин ударил хозяина дома ножом в шею.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы преступления. То, что подозреваемый во время убийства был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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