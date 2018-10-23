2018-10-23T11:47:40+03:00
Звезды

В Брянск с гастролями приедет ансамбль танца «Вайнах» из Чечни

Артисты приедут в связи с годовщиной подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве
Мария Дедкова
Поделиться:
Ансамбль «Вайнах» существует уже 80 лет и представляет на сцене обряды, танцы и песни чеченского народа.Ансамбль «Вайнах» существует уже 80 лет и представляет на сцене обряды, танцы и песни чеченского народа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

8 ноября на сцене брянского театра драмы выступит ансамбль танца «Вайнах» из Чечни. Артисты приедут с гастролями в связи с первой годовщиной подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами-побратимами Брянском и Грозным, сообщает пресс-служба брянского театра.

Ансамбль «Вайнах» существует уже 80 лет и представляет на сцене обряды, танцы и песни чеченского народа.

В честь 200-летия со дня основания Грозного ансамбль представит в Брянске свои лучшие номера. Горожане смогут увидеть чеченскую лезгинку, танцы горцев, сценическую постановку с барабанами и танец с кинжалами (0+).

ВАЖНО

Где: Брянский драмтеатр

Улица Фокина, 26

Когда: 8 ноября, 19.00

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Афиша Брянска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума