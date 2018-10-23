В Брянск с гастролями приедет ансамбль танца «Вайнах» из Чечни

23 Окт. 11:43 2018-10-23T11:47:40+03:00

Ансамбль «Вайнах» существует уже 80 лет и представляет на сцене обряды, танцы и песни чеченского народа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Артисты приедут в связи с годовщиной подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве

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8 ноября на сцене брянского театра драмы выступит ансамбль танца «Вайнах» из Чечни. Артисты приедут с гастролями в связи с первой годовщиной подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами-побратимами Брянском и Грозным, сообщает пресс-служба брянского театра.

Ансамбль «Вайнах» существует уже 80 лет и представляет на сцене обряды, танцы и песни чеченского народа.

В честь 200-летия со дня основания Грозного ансамбль представит в Брянске свои лучшие номера. Горожане смогут увидеть чеченскую лезгинку, танцы горцев, сценическую постановку с барабанами и танец с кинжалами (0+).

ВАЖНО

Где: Брянский драмтеатр

Улица Фокина, 26

Когда: 8 ноября, 19.00

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