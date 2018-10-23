2018-10-23T11:16:42+03:00
Происшествия

В Климове водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло 22 октября
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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В поселке Климово водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 22 октября, около 14.45 на улице Октябрьской.

- По предварительной информации, 76-летний мужчина попал под колеса "Мерседес-Бенц Вито", когда внезапно стал поворачивать налево, - поясняют в УГИБДД по Брянской области. - 45-летний водитель микроавтобуса не успел затормозить. Пожилой велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.

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