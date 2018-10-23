В Брянске на Кургане Бессмертия высадят 40 лип

23 Окт. 11:03 2018-10-23T11:03:21+03:00

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В Брянске на Кургане Бессмертия в рамках акции "Герои среди нас" высадят 40 молодых лип. Акция приурочена ко Дню подразделений специального назначения и посвящена памяти Героев России.

Среди почетных гостей, которые приедут на Курган Бессмертия: Герой России Александр Постоялко и подполковник запаса, бывший командир брянского ОМОН, участник боевых действий в первую чеченскую войну Егор Лукьянов.

Поучаствовать в акции может любой горожанин, говорят в пресс-службе брянкого отделения ОНФ.

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