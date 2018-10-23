В Брянске на Кургане Бессмертия высадят 40 лип
Такую акцию проведут общественники
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В Брянске на Кургане Бессмертия в рамках акции "Герои среди нас" высадят 40 молодых лип. Акция приурочена ко Дню подразделений специального назначения и посвящена памяти Героев России.
Среди почетных гостей, которые приедут на Курган Бессмертия: Герой России Александр Постоялко и подполковник запаса, бывший командир брянского ОМОН, участник боевых действий в первую чеченскую войну Егор Лукьянов.
Поучаствовать в акции может любой горожанин, говорят в пресс-службе брянкого отделения ОНФ.
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