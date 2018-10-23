В Брянске закрыли сайт, который предлагал незаконно обналичить деньги

23 Окт. 10:48 2018-10-23T10:48:29+03:00

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В Брянске по решению суда закрыли сайт, на котором предлагали обналичить деньги. Ресурс, который впоследствии признали незаконным, нашли сотрудники Фокинской районной прокуратуры во время мониторинга интернета.

- На сайте была размещена информация о нелегальных банковских операциях, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По закону бесконтрольная, безлицензионная банковская деятельность запрещена.

Советский районный суд Брянска, куда прокурор обратился с заявлением о признании этой информации запрещенной к распространению, требование правоохранителей удовлетворил.

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