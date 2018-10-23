В Брянске закрыли сайт, который предлагал незаконно обналичить деньги
В Брянске по решению суда закрыли сайт, на котором предлагали обналичить деньги. Ресурс, который впоследствии признали незаконным, нашли сотрудники Фокинской районной прокуратуры во время мониторинга интернета.
- На сайте была размещена информация о нелегальных банковских операциях, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По закону бесконтрольная, безлицензионная банковская деятельность запрещена.
Советский районный суд Брянска, куда прокурор обратился с заявлением о признании этой информации запрещенной к распространению, требование правоохранителей удовлетворил.
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