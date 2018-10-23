2018-10-23T10:27:48+03:00
Общество

Предприятия Брянской области задолжали работникам 117 миллионов рублей

После обращения в суды сотрудникам вернули меньше половины
Мария Дедкова
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Одним из самых крупных должников, по данным Росстата, остается Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки.Одним из самых крупных должников, по данным Росстата, остается Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году брянские предприятия задолжали своим сотрудникам 117,3 миллиона рублей. После обращений работников в прокуратуру и суды фирмы вернули 52 миллиона рублей.

- Работодателям внесли 190 представлений, должностным лицам объявили 21 предостережение, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 168 ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 191 - к административной, двух руководителей предприятий дисквалифицировали за повторные нарушения.

Одним из самых крупных должников, по данным Росстата, остается Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки. 419 работниками предприятия-банкрота не выплатили еще 13,1 миллиона рублей зарплаты.

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