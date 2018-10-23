В Брянске на улице Калинина столкнулись три автомобиля: погиб 53-летний мужчина
В понедельник, 22 октября, на улице Калинина в Брянске произошло тройное ДТП. Около половины девятого утра здесь столкнулись "Ауди А6", "Ауди 100" и "Рено Каптюр".
- По предварительной информации, 53-летний водитель первой иномарки потерял управление и врезался в стоящий перед светофором "Ауди 100", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - После удара легковушка врезалась в "Рено-Каптюр".
53-летний водитель автомобиля "Ауди A6" скончался на месте ДТП.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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