2018-10-23T10:09:45+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Калинина столкнулись три автомобиля: погиб 53-летний мужчина

По факту ДТП проводят проверку
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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В понедельник, 22 октября, на улице Калинина в Брянске произошло тройное ДТП. Около половины девятого утра здесь столкнулись "Ауди А6", "Ауди 100" и "Рено Каптюр".

- По предварительной информации, 53-летний водитель первой иномарки потерял управление и врезался в стоящий перед светофором "Ауди 100", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - После удара легковушка врезалась в "Рено-Каптюр".

53-летний водитель автомобиля "Ауди A6" скончался на месте ДТП.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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