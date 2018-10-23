В Брянске почтят память писателя Петра Проскурина

23 Окт. 09:57 2018-10-23T10:00:50+03:00

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В Брянске с 22 по 26 октября проходят Дни памяти Петра Проскурина. Они посвящены 17-й годовщине смерти писателя. В Центральной городской библиотеке его имени открылся фотовыставка брянского фотохудожника Аркадия Курдикова «Проскурин и его время». Увидеть проект можно в читальном зале библиотеки.

23 октября в 12.50 в гимназии №2 ученики увидят литературно-музыкальную композицию о жизни Петра Лукича. 24 октября в 14.30 в библиотеке в Бежице пройдет литературный урок памяти «Имя твое – народ». 25 октября там же в 11.00 состоится встреча «Листаем страницы альбома. Петр Проскурин в фотодокументах», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. 26 октября в годовщину смерти писателя памятный митинг пройдет на Центральном кладбище у монумента Петра Проскурина. После в 13.00 в библиотеке имени Проскурина состоится встреча «Вселенная летит со скоростью любви», посвященное памяти писателя и его супруги.

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