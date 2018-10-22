2018-10-22T18:27:41+03:00
Общество

На ремонт брянского художественного музея выделили шесть миллионов рублей

В здании заменят отопление и электрику
Мария Дедкова
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Фото: официальный сайт брянского художественного музеяФото: официальный сайт брянского художественного музея
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В брянском художественном музее на улице Емлютина пройдет ремонт. На эти цели из областного бюджета выделили шесть миллионов рублей, сообщает телеканал "Брянская губерния". Работы начнутся в ближайшее время.

Деньги пойдут на обновление системы отопления, замену электрики и пола. Кроме этого, в здании установят новую дверь и окна.

К слову, в этом году начался ремонт в ДК БМЗ. Из областного бюджета на него выделили 60 миллионов рублей. На эти же цели областной колледж искусств получил больше 2,3 миллиона рублей, драмтеатр - 1,5 миллиона рублей, областная библиотека имени Федора Тютчева - 1,2 миллиона рублей, детская библиотека - 700 тысяч рублей.

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