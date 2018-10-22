Брянскую пиццерию оштрафовали за хвастливую рекламу
Кафе предлагало "лучший" фаст-фуд в городе
Виновного сотрудника и фирму оштрафовали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу кафе, которое предлагало "самую вкусную" пиццу.
- Употребление слов "лучший" и "самый" в рекламе и возможно только при наличии маркетингового исследования, которое подтверждает это, - говорят в пресс-службе Брянского УФАС. - Но доказательств кафе не предоставило, то есть факт о самой вкусной пицце в не подтвердился.
Рекламу на фасаде здания признали ненадлежащей. Виновного сотрудника и фирму оштрафовали.
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