Брянскую пиццерию оштрафовали за хвастливую рекламу

22 Окт. 18:05 2018-10-22T18:09:25+03:00

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В Брянске антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу кафе, которое предлагало "самую вкусную" пиццу.

- Употребление слов "лучший" и "самый" в рекламе и возможно только при наличии маркетингового исследования, которое подтверждает это, - говорят в пресс-службе Брянского УФАС. - Но доказательств кафе не предоставило, то есть факт о самой вкусной пицце в не подтвердился.

Рекламу на фасаде здания признали ненадлежащей. Виновного сотрудника и фирму оштрафовали.

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