Последняя ярмарка выходного дня пройдет в Брянске 3 ноября
В Брянске ярмарки выходного дня будут проходить до 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
В эти выходные на прилавки свою продукцию выложили 116 производителей из 15 районов области, а также из Брянска и Сельцо. На ярмарке продали почти 78 тонн картофеля, 25 тонн капусты, больше 18,5 тонн лука, 13,5 тонн яблок, 18,7 тонны зерна, а также 680 килограммов меда.
ВАЖНО
Где работают ярмарки выходного дня?
— Советский район: ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому №6;
— Бежицкий район: ул. Клинцовская, 60 (у дворца культуры им. Медведева);
— Фокинский район: ул. Дзержинского, напротив дома № 3 «а»;
— Володарский район: ул. Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских партизан.
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