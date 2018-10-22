Последняя ярмарка выходного дня пройдет в Брянске 3 ноября

22 Окт. 17:40 2018-10-22T17:46:33+03:00

Брянцы могут купить свежие овощи во всех районах города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Об этом рассказали городской администрации

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В Брянске ярмарки выходного дня будут проходить до 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В эти выходные на прилавки свою продукцию выложили 116 производителей из 15 районов области, а также из Брянска и Сельцо. На ярмарке продали почти 78 тонн картофеля, 25 тонн капусты, больше 18,5 тонн лука, 13,5 тонн яблок, 18,7 тонны зерна, а также 680 килограммов меда.

ВАЖНО

Где работают ярмарки выходного дня?

— Советский район: ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому №6;

— Бежицкий район: ул. Клинцовская, 60 (у дворца культуры им. Медведева);

— Фокинский район: ул. Дзержинского, напротив дома № 3 «а»;

— Володарский район: ул. Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских партизан.

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