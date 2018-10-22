В Клинцах задержали предполагаемого убийцу 15-летней школьницы

22 Окт. 16:24 2018-10-22T16:24:14+03:00

В доме предполагаемого преступника нашли нож и телефон убитой школьницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 22 октября, в Клинцах полицейские задержали предполагаемого убийцу 15-летней школьницы. Им оказался 38-летний местный житель. В его доме правоохранители нашли орудие преступления - нож и похищенный у девушки мобильный телефон.

- Правоохранители продолжают на выяснять причины и обстоятельства происшедшего, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трагедия произошла вечером 10 октября в микрорайоне Зубовка. Девушка шла домой, когда за ней увязался неизвестный мужчина. По словам клинчан, злоумышленник ударил ее несколько раз ножом. От полученных ранений школьница скончалась на месте. Тогда преступник с места происшествия скрылся. Тело девушки нашли местные жители.

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