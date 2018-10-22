В Брянской области насчитали больше пяти тысяч безработных

22 Окт. 14:14 2018-10-22T14:14:08+03:00

Это на полтысячи человек меньше, чем в начале года

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В Брянской области к 1 октября насчитали 5051 безработных. Это на 557 человек меньше, чем на начало года, говорят в региональном управлении службы по труду и занятости. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился на 0,1 пункта и составил 0,6 человека на одну вакансию.

За три месяца с помощью центров занятости работу нашли почти 13 тысяч брянцев. Хотя вакансий в базе данных почти в четыре раза больше - 48 968.

По словам специалистов, Брянщине не хватает рабочей силы. На долю вакансий рабочих профессий приходится 74 процента.

Наиболее востребованным в области остается труд водителя, тракториста, слесаря, врача и медицинской сестры.

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