2018-10-22T14:14:08+03:00
Общество

В Брянской области насчитали больше пяти тысяч безработных

Это на полтысячи человек меньше, чем в начале года
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments1
На долю вакансий рабочих профессий приходится 74 процента.На долю вакансий рабочих профессий приходится 74 процента.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Брянской области к 1 октября насчитали 5051 безработных. Это на 557 человек меньше, чем на начало года, говорят в региональном управлении службы по труду и занятости. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился на 0,1 пункта и составил 0,6 человека на одну вакансию.

За три месяца с помощью центров занятости работу нашли почти 13 тысяч брянцев. Хотя вакансий в базе данных почти в четыре раза больше - 48 968.

По словам специалистов, Брянщине не хватает рабочей силы. На долю вакансий рабочих профессий приходится 74 процента.

Наиболее востребованным в области остается труд водителя, тракториста, слесаря, врача и медицинской сестры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума