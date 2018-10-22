В Брянске заканчивают ремонт в сквере имени Ленина

22 Окт. 13:46 2018-10-22T13:46:36+03:00

Строители заверили, что работы завершат 25 октября

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В Володарском районе Брянске завершается ремонт сквера имени Ленина. Строители заканчивают укладывать плитку и облагораживать колонны на входе.

- Идет подготовка к установке 50 фонарей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно со светильниками будет вестись обустройство системы видеонаблюдения.

Напомним, контракт с подрядной организацией заканчивается 25 октября. Строители заверили, что управятся в срок.

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