В Брянске заканчивают ремонт в сквере имени Ленина
Строители заверили, что работы завершат 25 октября
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Володарском районе Брянске завершается ремонт сквера имени Ленина. Строители заканчивают укладывать плитку и облагораживать колонны на входе.
- Идет подготовка к установке 50 фонарей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно со светильниками будет вестись обустройство системы видеонаблюдения.
Напомним, контракт с подрядной организацией заканчивается 25 октября. Строители заверили, что управятся в срок.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».